Kocaeli İzmit'te Alzheimer Yaşam Evi hizmette ilk yılını doldurdu

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Alzheimer Yaşam Evi’nin açılışının 1’inci yılında merkezden hizmet alan Alzheimer hastaları ve aileleri ile yemekte bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla 9 Haziran 2021 tarihinde hizmete açılan Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi 1 yaşını doldurdu.

Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, merkezden hizmet alan Alzheimer hastaları ve aileleri ile birinci yıl kutlama yemeğinde bir araya geldi. Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Cibaroğulları, Kocaeli Üniversitesi Hizmet Bölümü ve Hemşirelik Bölümü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, İzmit Belediyesi yöneticileri, Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz, Alzheimer Yaşam Evi sakinleri ve aileleri katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bir yıl önce büyük bir özveri, emek ve ekip çalışması sonucunda Kocaeli’mizin refah seviyesine büyük katkıları olacak Kocaeli’de ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evi’mizi faaliyete geçirdiklerine dikkati çekti. İzmit’in yanı sıra Kocaeli’nin tamamından başvurular aldıklarını kaydeden Başkan Hürriyet, "Alzheimer Yaşam Evi’mizde yıl içerisinde toplam 72 Alzheimer hastası büyüğümüzün ve yakınlarının hayatına dokunduk. Fiziksel/zihinsel aktiviteler, kuşaklararası programlar ve onların sosyalleşmesine yönelik birçok faaliyet yürüttük" dedi.

“EMSAL TEŞKİL ETMEYİ HEDEFLEDİK”

Marmara Belediyeler Birliği Uluslararası Kent Forumu-MARUF’21’de en iyi uygulamalar arasında yer almalarının bu yolda kendilerini emin adımlarla ilerlettiğini kaydeden Hürriyet, "Alzheimer Yaşam Evi’nde sürdürdüğümüz çalışmalardan halkımızın haberdar olması ve Alzheimer hastalığına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla sayısız seminer, eğitim programı düzenledik ve stantlar açtık. Bu sayede diğer ilçelerimize ve şehirlerimize ulaşarak yaşlılık alanındaki refah çalışmalarına katkı sunmayı aynı zamanda da emsal teşkil etmeyi hedefledik. Umuyorum ki Alzheimer Yaşam Evi’mizin hastalarımıza, yakınlarına, İzmitlilere ve kentimize umut olduğu nice yılları daha birlikte kutlarız ve yine şu an olduğu gibi aynı masa etrafında gülümseriz. Ufacık bir katkımız olabiliyorsa ailelerimize ne mutlu bize" diye konuştu.