Kocaeli İzmit'te 'Alzheimer Yaşam'da yoga etkinliği

Kocaeli İzmit'te Alzheimer Yaşam Evi sakinleri Yoga günü etkinliğinden memnun kaldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nden faydalanan Alzheimer hastası vatandaşlar Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yoga günü etkinliğinden memnun kaldıklarını ifade ettiler

Geçtiğimiz günlerde bir yaşını dolduran Alzheimer Yaşam Evi, bu süreç içerisinde hem İzmitlilere hem de çevre ilçelerdeki vatandaşlara çok sayıda hizmet verdi. Malta Mahallesi’nde hizmet veren İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde güneşli günlerin tadını çıkaran Alzheimer Yaşam Evi sakinleri günlük sporlarını da ihmal etmiyor.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı etkinlikte gönüllü Beden Eğitimi Öğretmeni Ece Çevikel, büyüklere uygun yoga hareketleri yaptırdı. Yoga günü sayesinde keyifli zamanlar geçiren Alzheimer Yaşam Evi sakinleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.