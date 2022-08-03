Kocaeli İzmit''te Alzheimer Yaşam' çiçek gibi oldu
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nden hizmet alan Alzheimer hastalarının bahçede sevgileri ile büyüttükleri bitki, sebze ve meyvelerle merkez çiçek gibi oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Alzheimer Yaşam Evi’nden hizmet alan Alzheimer hastaları yaz başında ekimini gerçekleştirdikleri sebze ve meyvelerin hasadını yapıyor.
Sevgileri ile emek vererek büyüttükleri sebzeler, meyveler ve rengârenk çiçeklerle merkezi çok daha güzel hale getiren büyüklerimizin mutlulukları da gözlerinden okunuyor.
Bu arada İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’nde gerçekleşen etkinlikler, çalışmalar, seminer ve programlar sosyal medya hesaplarından güncel olarak paylaşılıyor.
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