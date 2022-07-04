Kocaeli İzmit'te '2. İyilik Şenliği'ne tam not

Kocaeli'de İzmit Belediyesi öncülüğünde Good4Trust işbirliği ile faaliyet gösteren ve her geçen gün hızla büyüyen İzmit Çarşısı’nın iki gün süren ve bu yıl ikincisini düzenlediği İyilik Şenliği yine dolu dolu geçti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Good4Trust işbirliğiyle yerel ekonomiyi desteklemek ve bölgesel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve her geçen gün yoluna güçlenerek devam eden İzmit Çarşısı, üretici ve türeticileri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen 2. İyilik Şenliği’nde buluşturdu.

Açılışını İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yaptığı ve iki gün süren 2. İyilik Şenliği’nde birbirinden renkli stantlarda birbirinden güzel ürünler vatandaşlarla buluştu.

İzmit’in ünlü şefi Ayşegül Özdemir, Atıksız Mutfak Pratikleri isimli söyleşisi ile vatandaşlarla bir araya geldi. Hem üreticilerin hem de şenliği ziyaret eden vatandaşların büyük keyif aldığı iki günlük organizasyon, İzmitlilerden tam not aldı.