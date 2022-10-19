Kocaeli İzmit'te 1000 kişilik 'zeybek' hazırlığı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin planladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında halk oyunları ekipleriyle birlikte İzmitlilerin katılımıyla hayata geçirilecek zeybek gösterisi için çalışmalar, 24 Ekim Pazartesi günü itibari ile başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2020 yılında olduğu gibi bu yılda 1000 kişilik zeybek gösterisi gerçekleştirmeyi planlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanacağı bu özel gün öncesi İzmit Belediyesi koordinatörlüğündeki halk oyunları eğitmenleri eşliğinde özel koreografi çalışmaları başlıyor.

Tüm Kocaeli halkının davetli olduğu çalışmalar, 24 Ekim Pazartesi günü itibari ile başlayacak. Zeybek gösterisi için koreografi çalışmaları Pazartesi-Çarşamba-Cuma günü 18.00’da İzmit Belediyesi Belsa Plaza B Blok 9. Kat Halk Dansları Salonu’nda ve Perşembe günü Saat 18.00 da İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde yapılacak.