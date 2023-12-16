Kocaeli İzmit İZGİM ve yaşam merkezi büyük ilgi görüyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi ve Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) kadınların sosyal ve ekonomik hayatına destek olurken aynı zamanda çevre okullardan öğrencileri de misafir ediyor. Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri İZGİM’i, 1. Sınıf öğrencileri ise Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

ÇOCUKLAR KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

İZGİM’i ziyaret eden minik öğrenciler akıl ve zeka oyunları atölyesine katılarak kütüphaneyi inceledi. Çocuklar, oyun odasında keyifli vakit geçirirken atölyeleri tek tek gezdiler ve üretilen el emeği ürünler hakkında bilgi sahibi oldular.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN FATMA BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Mektebim Bilgi Koleji 1. Sınıf öğrencileri ise Zübeyde Hanım Kadın Yaşam Merkezinde dantel sergisi ve yapılan kadın çalışmalarına yakından şahit oldular. Sınıf öğretmenleri ve çocuklar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yaptıkları güzel işler için teşekkürlerini iletti.