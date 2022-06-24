Kocaeli İzmit'in yeni nefes alanları şekilleniyor

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ekolojik Yaşam Bahçesi ve Lavanta Parkı’nda incelemelerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üreten belediye vizyonuyla hayata geçirdiği Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Tarımsal üretime ve istihdama katkı sağlayacak olan Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde üretimi yapılan bitkilerle ilgili uzmanlardan bilgi alan Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ile Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar eşlik etti.

Başkan Hürriyet, üretim ve tasarruf konusunda örnek olmaya aday Ekolojik Yaşam Bahçesi ile entegre bir şekilde hizmet verecek olan Lavanta Bahçesi’nde yaptığı incelemelerde çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, burasının vatandaşların şehir stresinden uzaklaşarak nefes alabileceği yeni sosyal alan olacağını kaydetti.

Başkan Hürriyet, İzmit’in yeşillendirilmesi ve güzelleştirilmesinde belediyenin kendi üretimi olan bitkilerin bulunduğu üretim serasını da içinde barındıran Ekolojik Yaşam Bahçesi'nin Lavanta Bahçesi ile birlikte entegre bir şekilde halkın nefes alabileceği doğa ile iç içe bir dinlenme alanı olacağını söyledi.

Bu arada İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi’nde kullanılan güneş enerjili led aydınlatma sistemleri hareket algılayıcı sensörlerin bulunduğu aydınlatma direkleriyle birlikte yolda kimse yokken yüzde 70 aydınlatma sağladığını ifade eden Başkan Hürriyet, "Bir araç veya bir vatandaşın geçtiği sırada ise yüzde 100 enerji verilerek sokak tamamen aydınlatılıyor. Normal olarak kullanıldığında da büyük bir tasarrufu olan güneş enerjisinin böylelikle daha da tasarruflu kullanılmasıyla güneş olmasa da 24 saat enerji depolanması sağlanıyor" diye konuştu.