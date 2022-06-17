Kocaeli İzmit'in geleceği 'Çınar'lar kiraz topladı

Kocaeli İzmit'te Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören Jüpiter ve Mars sınıfı öğrencileri Arızlı Köyü’nde kiraz topladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta düzenlediği kiraz şenliğinden sonra Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören Jüpiter ve Mars sınıfı öğrencileri İzmit’in meyveleriyle ünlü köylerinden Arızlı’yı ziyaret etti.

Çocuklar, üretime dair incelikleri ve kendine özgü uygulamalarıyla İzmit’in önemli tarımsal ve kültürel öğesi olan kirazı dalından kopararak sepetlere doldurdular.

Çınar Çocuk Evi öğrencilerine bahçesini açan çiftçiler miniklerle yakından ilgilenerek bol bol sohbet etti.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Kültürel Miras Uzmanı Esra Balcı öğrencilere kirazın hikayesini anlattı. Öğrenciler, aileleri ve okuldaki diğer arkadaşları için de kiraz toplarken İzmit Belediyesine teşekkür etmeyi unutmadılar.