Kocaeli İzmit'in 'Dost Eller'i damat adaylarına uzandı

Kocaeli İzmit'te 'Dost Eller’ damat adaylarına da uzandı. Yeni evlenecek çiftlere gelinlik, nişanlık ya da kına elbisesi desteği vererek önemli bir yükten kurtaran yerel belediye, hizmet yelpazesine takım elbiseyi de ekleyerek damat adaylarının yüzünü güldürdüKOCAELİ (İGFA) - Kentte sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara dokunan ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, evlilik merasimlerinde gelinlik giyme hayali kuran ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 2021 yılının mart ayından itibaren ücretsiz gelinlik, nişanlık ve kına elbisesi desteği sunuyor.

Birçok çiftin mutluluğuna ortak olan İzmit Belediyesi, bu hizmetine damat adaylarının giydiği takım elbiseleri de ekledi.

TAKIM ELBİSE HİZMETİ DE BAŞLADI

Kocaeli’nin farklı bölgelerinden hayırseverlerin sadece bir defa giydikleri ve İzmit Belediyesinin Dost Eller Giyim Mağazası’na bağışladıkları gelinlikler ve takım elbiseler, kuru temizleme işlemlerinin yapılmasının ardından Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından en özel günler için reyonlara yerleştiriliyor.

Başvuruda bulunan dar gelirli çiftler, bedelsiz kiralama yöntemiyle dilediği gelinliği, nişanlığı, kına elbisesini ve takım elbiseyi seçerek en özel ve güzel günlerinde giyebiliyor.

DOST ELLER GİYSİ MAĞAZASI’NA BAŞVURABİLİRLER

Ücretsiz olarak gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ya da takım elbise kiralamak isteyen çiftler, evlenme başvuru belgesiyle Dost Eller Giysi Mağazası’nda başvuruda bulunarak gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ve takım elbise için kiralama talebi oluşturabiliyor. Vatandaşların üzerinde deneyerek aldıkları gelinlik, nişanlık, kına elbisesi ya da takım elbiseyi düğün, nişan ya da kına organizasyonunu takip eden 3 gün içerisinde mağazaya iade etmeleri gerekiyor.