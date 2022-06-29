Kocaeli İzmit'i 'Şenlendirici' final!

Kocaeli'de 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunu kentte büyük bir coşkuyla kutlanırken, programların finali ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici konseriyle yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılı etkinlikleri Hüsnü Şenlendirici ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile tamamlandı.

Saatler öncesinde alana gelen vatandaşlar MİMDEPO Performans Topluluğunun gösterisini izlerken çocuklarda çocuk etkinlikleri ve animasyonla eğlenceli zaman geçirdiler.

Konser öncesi sahneye çıkan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da vatandaşlardan tam not aldı. Çeşitli enstrümanlardan oluşan grup, müzikleriyle alanı dolduran seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Program kapsamında ayrıca vatandaşlara geleneksel Kurtuluş Pilavı ikramı yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in de hazır bulunduğu akşamda İzmit Kent Orkestrasının eşliğinde klarnetiyle müzik ziyafeti veren ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, şarkılarıyla İzmit Kent Meydanında unutulmaz bir konser verdi.

İzmit’in kurtuluşunun 101. Yıl coşkusunu doyasıya yaşayan İzmitliler, şarkılara eşlik ederken, müzik ziyafetini dakikalarca alkışladı. Beş gün süren kurtuluş etkinlikleri, Hüsnü Şenlendirici konseriye doruğa çıkarken, vatandaşlar Başkan Hürriyet’e büyük ilgi gösterdi.