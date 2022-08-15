Kocaeli İzmit Gülümse Cafe’de yılın ilk nikahını kıydı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi’nin halkın hizmetine sunduğu Gülümse Kafe’de yılın ilk nikah töreni gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kıydığı nikah töreni ile birlikte Tolga ve Çiğdem çifti dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Gülümse Kafe’ye geçtiğimiz sene yeni bir misyon daha ekleyerek, kafe bahçesini açık hava konseptli nikah alanı olarak İzmitlilerin hizmetine sunmuştu.

Genç çiftlerin birbirleri ile bir ömür geçirmek için ‘evet’ dediği 200 kişilik butik organizasyonlara ev sahipliği yapılabilen Gülümse Kafe’nin nezih bahçesinde bu yılın ilk nikah töreni gerçekleşti.

Gülümse Kafe’de yapılan nikah töreninde Mustafa-Emel Çelebi çiftinin oğulları Tolga ile Necdet-Sibel Keskin çiftinin kızları Çiğdem hayatını birleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kıydığı nikahın şahitliklerini ise Serpil Fidan ve Serdar Akeroğlu gerçekleştirdi. Nikah akdi sonrasında genç çifte Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Kocaelispor armalı yastık hediyesi takdim edilirken Başkan Hürriyet genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.