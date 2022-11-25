Kocaeli İzmit Belediyesi'nden köy okullarına ziyaret

Kocaeli'de İzmit Belediyesi yöneticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kentimizde görev yapan eğitimcileri ziyaret ederek günlerini kutladı. Kırsal mahallerde görev yapan eğitimcileri de unutmayan İzmit Belediyesi yöneticileri, köy okullarına yaptıkları ziyaretlerle hem öğretmenlerin gününü kutladı hem de öğrencilerle sohbet etti.

İzmit Belediyesi yöneticileri Çubuklu İlkokulu, Balören İlkokulu, Hakkaniye İlkokulu, Hakkaniye Ortaokulu, Bayraktar İlkokulu, Bayraktar Ortaokulu, Akmeşe İlkokulu, Akmeşe Ortaokulu, Solaklar İlkokulu ve Solaklar Ortaokulu’nu ziyaret etti. 24 Kasım’da öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden heyet, öğretmen ve öğrencilere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti.