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Kocaeli İzmit Belediyesi esnaf için çalışıyor

YAŞAM 13.01.2024, 15:31
Kocaeli İzmit Belediyesi esnaf için çalışıyor

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görev süresince ruhsat alan işletme sahipleri ve aileleriyle buluştu. Hürriyet, “Esnafımız her zaman önceliğimiz. Kent esnafı kazansın diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dediKOCAELİ (İGFA) - Kent esnafını önemseyen Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnaf buluşmalarına devam ediyor. Görev süresince ruhsat alan işletme sahipleri ve aileleriyle buluşan Başkan Hürriyet, konuşmasının ardından mikrofonu misafirlere verdi. Mikrofonu alan esnaflar derdini, isteğini ve önerilerini paylaştı. 

HÜRRİYET, “HALKIMIZI DİNLİYOR, ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Görev süremizde ruhsat almış esnaflarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Var gücümüzle ihtiyaçları, sorunları, sıkıntıları, eleştirileri, talepleri dinlemeye; birebir ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da ortak aklı geliştirmeye çalışıyoruz. Ben yaptım oldu mantığıyla değil gerçekten halkı dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sorunu da çözümü de yaşayan bilir. Talepleri var gücümüzle yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Yapabildiğimiz var, yapamadığımız var. Fakat yapmak için gece gündüz demeden büyük bir iyi niyetle, ekip arkadaşlarımın alın teriyle çalışmaya devam ediyoruz. 

“KENTİMİZİN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNUYORSUNUZ”

Kent esnafımızla sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu kentte sadece esnaflık yapmaktan ziyade İzmit’in gelişiminde ve toplumsal dokusunun zenginleşmesinde önemli rol oynayan değerli esnaflarımızsınız. Biz işletmelere sadece alışveriş yapılan yerler olarak bakmıyoruz. Sizleri kentin can damarları olarak görüyoruz. Ne mutlu bizlere ki güzel İzmit’imizde faaliyet gösteren siz değerli işletmelerimiz sadece ekonomik değer yaratmakla kalmıyor aynı zamanda şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlıyor. 

“ÖNCELİĞİMİZ ESNAFIMIZ”

Hepimizin ortak hedefi İzmit’i daha modern, yaşanabilir, gelişmiş bir kent yapmak. Bu amaç ve gaye içerisinde herkes üzerine düşeni yapıyor. İzmit Belediyesi olarak esnaflarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliğimiz her daim esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmak, desteklemek ve daha iyi bir iş ortamı sağlamak.  Eksiklerimiz de olabilir. Bu yüzden sizlerle sık sık bir araya gelmeyi önemsiyoruz. 

CADDE VE SOKAKLAR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Uzun yıllardır dokunulmayan onlarca sokağı yenilemeye devam ediyoruz. Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi, Sabri Ekmen Sokak, Hamam Sokak, Şaban Sarıgülle Sokak, İstikbal Sokak, Yeni Cuma’nın yanındaki Mimar Sinan Sokak, Rauf Orbay Sokak, Köseoğlu Sokak, Akça Cami Caddesi, Acısu, Cebesoy Sokak, Kuruçeşme İsmail Özen ve Hasan Atakan Caddeleri, Kapanönü, Yeşilova Turan Güneş Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, İshak Paşa Caddesi gibi pek çok yerimizi yeniledik. Bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştık. Estetik bir değer katıyoruz. Çok şükür yaratıcı fikirlerle, çalışan arkadaşlarımızın emeğiyle el sürdüğümüz sokakları yaşayan bir sokak haline getiriyoruz. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz bütün sokaklar cıvıl cıvıl. Her geçen gün bir sokaklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. 

“KENT ESNAFI KAZANSIN DİYE UĞRAŞIYORUZ”

Çınar Satın Alma Uygulamasından bahseden Başkan Hürriyet, “Doğrudan teminlerde sıkıntı yaşıyorduk. Şeffaflık anlayışımız doğrultusunda Çınar Satın Alma Uygulamasını hayata geçirdik. Datamızı dışarıya vermemek için kendi yazılımcı arkadaşlarımız bu programı yazdılar. Bütün marka hakkı bize ait. Arzu eden esnaflarımız bu uygulamaya kayıt olarak doğrudan temin ile aldığımız bütün mal ve hizmetlere teklif verebilir. Hiç mecbur olmadığımız halde doğrudan teminlerimiz çok şeffaf bir şekilde halkın hizmetine sunduk. Biz kent esnafı kazansın diye uğraşıyoruz. Açık ihalelerde ülkenin dört bir yanından büyük şirketler tekli verebiliyor. En azından doğrudan temizlerde kendi esnafımızın önünü açmak istedik” dedi. Programın sonunda tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. 

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