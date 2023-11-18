Kocaeli İzmit Belediyesi Çocuk Sinema Okulu için gala zamanı

Kocaeli İzmit Belediyesi'nin geleceğin sinema sanatçılarını yetiştirmek amacıyla düzenlediği Çocuk Sinema Okulu’nda eğitimlerini tamamlayan minikler, çektikleri kısa filmleri 20 Kasım Pazartesi gerçekleştirilecek galada seyirciyle buluşturacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında geleceğin sinema sanatçıları keşfediliyor. Bu yıl da çocuklara sinema alanında eğitim veren Çocuk Sinema Okulu gala programına hazırlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar çektikleri kısa filmleri 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gala programında izleyicinin beğenisine sunulacak.

FİLMLER 3 AYLIK EĞİTİMİN SONUNDA HAZIRLANDI

3 aylık eğitimlerini tamamlayan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar gala akşamını heyecanla bekliyorlar. Çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili hazırladıkları kısa film, belgesel ve klipleri gala programında izleyiciye sunacaklar.