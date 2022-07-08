Kocaeli İzmit bayramda 'gönül köprüsü' kuracak

Kocaeli'de sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak kurban etleriyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuracak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yılın her günü ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzleri gülüyor. Kurban Bayramı’nda da zor durumdaki vatandaşları gözetecek olan İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla bayram boyunca bağış kabul edecek, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü olacak.

Kurban Bayramı’nda yardımseverler ile kurban kesecek durumu olmayan aileler arasında köprü vazifesi görecek olan İzmit Belediyesi, bayramın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde 10.00 – 17.00 saatleri arasında Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi’nde bağışları toplayacak. Kurban eti bağışlarını dört gün boyunca iki ayrı hizmet binası aracılığıyla kabul edecek olan İzmit Belediyesi aynı zamanda bayramın birinci günü Modern Hayvan Pazarı önünde de bağış toplama standı açacak.

Başkan Hürriyet Kurban bağışlarının Anne Eli Projesi ve Aşevi’ne yapılabileceğini belirterek, “Yakın zamanda kurduğumuz bir Aşevimiz var. Aşevimiz çok kıymetli ve güzel bir hizmet üretiyor. Hem uygun fiyata hem de daha çok insana hizmet verme fırsatımız oldu. Dolayısıyla bu Kurban Bayramında da Kurban Bağışıyla ilgili Aşevimiz açıktır. Bütün bağışlar kabul ediliyor. Bunu da halkımıza duyuralım. İhtiyaç sahibi insanlara kestiğimiz kurbandan bağışlamak istiyoruz diyenler için adres İzmit Belediyesi Aşevidir, Anne Eli Projesidir” dedi.