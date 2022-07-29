Kocaeli İzmit Aquapark’ta eğlenirken serinleyecek!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Aquapark’ta tüm kenti eğlendirirken, serinletmeye başlattıKOCAELİ (İGFA) - Tepeköy Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, 29 Temmuz Cuma günü kapılarını açtı.

Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, serinleten havuzu ve kaydırakları ile sıcak yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşattı.

Düzenlemelerin yapılması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından Aquapark, yeniden faaliyete başlandı. Daha önce özel firma eliyle işletilen aquaparkı artık İzmit Belediyesi kendisi işletmeye başladı. Tesisi sermayesi yüzde 100 İzmit Belediyesi'ne ait olan şirketi Sarbaş üzerinden işletlmeye aldı.

Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Kocaeli’nin ilk aquaparkında dört yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir adet aquatower yer alıyor.

Saat 12 itibari ile kapılarını açan Aquapark hafta içi saat 12:00-16:00, hafta sonları ise 13:00-17:00 arasında vatandaşlara hizmet vereceği öğrenildi.