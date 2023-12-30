Kocaeli İzmit 2024'ü kendi ağacıyla karşılıyor

Her yıl kendi öz kaynakları ile hazırladığı yeni yıl süslemeleriyle kenti ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi, Belsa önünde kurulumunu tamamladığı 10 metrelik yılbaşı ağacıyla 2024’e merhaba diyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl süslemeleri ile kent merkezini ışıl ışıl yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde üretilen süslemelerin kurulumu dün akşam tamamlandı. Birbirinden renkli süslemeler İzmit Belediye Meydanı’nda yerini alırken renk cümbüşü yaşandı.

İLK GÜNDEN İLGİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Geçtiğimiz yıllarda da farklı birçok süsleme üreten ekipler, bu yıl 10 metrelik yılbaşı ağacı hazırladılar. Rengarenk ışıklandırılan devasa yılbaşı ağacı ilk günden vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca belediye girişine ışık süslemeli küçük ağaçlar yerleştirildi. Ekipler, Fethiye Caddesi’nde de yeni yıl ruhuna uygun süslemeler yapacak.