Kocaeli İtfaiyesi’nden öğrencilere eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Okullarında öğrenim gören çocukların yangın güvenliği ve acil durumlarda farkındalığının artması ve doğru davranış yöntemlerini bilmeleri amacıyla seminer faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Ziya Toplan İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okul öğrencilerine, yangın ve diğer acil durumlarda hareket tarzı, tahliye prosedürleri ve 112 acil çağrı sistemi başta olmak üzere birçok konuda teorik olarak bilgiler sunuldu. Ayrıca öğrencilere itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler verildi. İtfaiyecilerin yangınlarda kullandığı kişisel korunma donanımı, birebir olarak öğrencilere gösterildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği olaylar ile görevleri hakkında kısa bilgiler sunuldu.

TAHLİYE TATBİKATI

Seminer sonunda okulda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta öğretmen ve öğrenciler, acil durumda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili bilgileri uygulama imkânı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 7’den 70’e tüm vatandaşların daha güvenli bir yaşam sürdürmesi adına faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.