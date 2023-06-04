Kocaeli İtfaiyesi'nden 'olay yeri yönetimi' eğitimi

Kocaeli İtfaiyesi’nin hizmet kalitesini arttırması için kurum içi eğitimleri devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, müdahale, denetim ve eğitim hizmetleri ile vatandaşların 7 gün 24 saat hizmetinde.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası gerçekleştirdiği başarılı arama ve kurtarma faaliyetleri ile adından söz ettiren Büyükşehir İtfaiyesi, hizmet kalitesinin artırılması adına personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Amir ve Amir Yardımcısı pozisyonlarında görev alan personele yönelik geçtiğimiz aylarda başlayan “Olay Yeri Yönetimi ve Komuta İşleyişi” eğitim programı devam ediyor.

İTFAİYE EĞİTİMLERİ

Müdahale operasyonlarının ve yönetim süreçlerinin daha etkin ve koordine bir biçimde yürütülebilmesi adına, Amir ve Amir Yardımcısı pozisyonlarında görev alan personellere “Olay Yeri Yönetimi ve Komuta İşleyişi” eğitimi veriliyor. Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimlerde Olay Yerinde Organizasyon, Olay Risk Yönetimi, Komuta Yeterliliği, Dinamik Risk Değerlendirmesi, Risk Kontrol Tedbirleri, Disiplin Risk İlişkisi, Müdahale Basamakları, Tabyalama (Konumlandırma), Liderlik Kapasiteleri, Karar Alma ve Yürütme, Olay Yeri Sektörleme (Bölgeselleştirme), Müdahale Çeşitleri ve Multidisipliner Yaklaşım başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi.