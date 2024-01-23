Kocaeli itfaiyesi eğitimlerini sürdürüyor

Sualtı, yeraltı ve yer üstü eğitim programlarını aralıksız olarak sürdüren Kocaeli İtfaiyesi, Kocaelililere güven veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin eğitim üssü haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, iç eğitim programlarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sualtı eğitim çalışmalarını gerçekleştiren Kocaeli İtfaiyesi, bu kez iple erişim eğitimi düzenledi. Olası afet ve yangın durumlarına karşı 7 gün 24 saat, yardıma ihtiyaç duyan tüm canlıların hizmetinde görev yapan Kocaeli İtfaiyesi, teknik kurtarma hizmeti kapsamında değerlendirilen yüksekte mahsur kalma ve kuyuya düşme gibi olaylara karşı da her an göreve hazır.

İTAİYECİLERE EĞİTİM VERİLİYOR

İple Erişim olarak tanımlanan, yüksekte veya alçakta iple erişim gerektiren her türlü faaliyette veya kazalarda meydana gelebilecek mahsur kalma durumlarına karşı itfaiyecilerin eğitimleri sürüyor. Yüksekte ya da kuyuda mahsur kalan tüm canlılara eşit hizmet sunan Büyükşehir İtfaiyesi, personellerin bu tip görevlere hazır olmaları adına eğitim faaliyetlerinde hız kesmiyor.

SİMÜLATÖRLER DE KULLANILIYOR

Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) bünyesinde eğitmen olarak görev yapan İple Erişim konusunda uzman personel tarafından vardiya personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimler sayesinde ilimizde meydana gelebilecek durumlara karşı hazırlık yapılıyor. Eğitimler, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak sürdürülüyor. Uygulamalı eğitimler için Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası arakasında bulunan KOBİTEM eğitim sahasındaki Yüksek Açı Eğitim Kulesi başta olmak üzere çeşitli simülatörler kullanılıyor.

MESLEKLERİNİ CANLA BAŞLA YAPIYORLAR

Bu tip görevlere yönelik olarak üretilmiş ekipman ve kişisel koruyucu donanım, Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde hazır tutuluyor. Olay yerine giden itfaiyeciler, canlıların ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olmak adına canla başla görevlerini sürdürüyor.