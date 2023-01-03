Kocaeli İSU 508 bin 249 kez 'alo' dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Alo 185 Çözüm Merkezi, 2022 yılında 508 bin 249 abone ile iletişime geçerek vatandaşların taleplerine çözüm üretti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli geneline hizmet sağlayan Alo 185 Çözüm Merkezinde istek, öneri, talep ve ihbarlar kayıt altına alınarak çözüme kavuşturuluyor.

İSU Genel Müdürlüğü, 2022 yılı sonu itibariyle il genelinde 901 bin 942 aboneye hizmet sağlarken, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarları ALO 185 Çözüm Merkezi aracılığıyla kayıt altına alarak çözüme kavuşturuyor.

İl genelinde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla birlikte aynı zamanda vatandaşların talep öneri ve şikâyetlerini çözüme ulaştırmak için hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, Alo 185 Çözüm Merkezi ile 2022 yılında toplamda 508 bin 249 adet çağrıya cevap verdi.

Çözüm Merkezi, 3 vardiya ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.