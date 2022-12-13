Kocaeli, Hz. Mevlana’yı Meali Sema ile andı

Fatih Çıtlak’ın postnişin olarak yer aldığı özel programda, aslına uygun olarak Sema Mukabelesi gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hoşgörü ve hümanizmasıyla Anadolu topraklarının yanı sıra tüm dünyayı etkileyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749. yılı münasebetiyle özel bir program düzenledi. Fatih Çıtlak’ın postnişin olarak yer aldığı Meali Sema programında Hz. Mevlana Sema Mukabelesi ile anıldı.

İstanbul Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da gerçekleştirildi. Programa çok sayıda vatandaşın yan sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Akçakoca Salonu tıklım tıklım doldu. Yer bulamayan konuklar programı salon merdivenlerine oturarak takip etti.

MEVLANA’YA EN YAKIN ANMA PROGRAMI

Program öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Çakmak, “Mevlana engin insan sevgisi ve hoş görüsüyle hepimize örnek olmuştur. Bu akşam Mevlana’ya en yakın anma programını gerçekleştiriyoruz. Mevlana’yı en doğru şekilde anlamamız için böyle etkinlikler çok değerli” dedi.

Konuşmanın ardından Postnişin Fatih Çıtlak’ın anlatımındaki Meali Sema Özel Programına geçildi. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün yaptığı etkinlikte Mevlevi dervişlerinin katılımıyla, semanın aslına uygun icrası olan ‘’Sema Mukabelesi’’ gerçekleştirildi.