Kocaeli Huzurevi Derneği’nden İzmitli çınarlara ziyaret
İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde bulunan Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi, Kocaeli Huzurevi Dayanışma Yardımlaşma Derneği’ni ağırladı.KCOAELİ (İGFA) - Kocaeli Huzurevi Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Halide Zehra Yıldız ve dernek üyeleri, İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde bulunan Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’ni ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi edinen Başkan Yıldız, merkezi çok beğendiğini ifade etti.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde bulunan diğer birimleri ziyaret eden dernek üyeleri, verilen hizmetlere hayran kaldılar. Misafirler, kentin büyük bir değeri olan Olcay Ilıcalı’nın adının bu merkezde yaşatılmasına vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e memnuniyetlerini ve teşekkürlerini sundular.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Trabzonspor
|25
|40
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|25
|38
|6. Rizespor
|25
|36
|7. Antalyaspor
|25
|34
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Kayserispor
|25
|29
|13. Samsunspor
|25
|29
|14. Hatayspor
|25
|28
|15. Alanyaspor
|25
|28
|16. Karagümrük
|25
|27
|17. Gaziantep FK
|25
|27
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|22
|45
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|24
|34
|11. Wolves
|24
|32
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|24
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|24
|33
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|24
|25
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7