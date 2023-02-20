Kocaeli her koşulda depremzedelerin yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’daki tesis ve kamplarında ağırladığı afetzedelerin normalleşme sürecine katkıda bulunmak için kuaför ve berber hizmeti veriyorKOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından zor günler geçiren afetzedeler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seferber oldu.

Bu bağlamda Hatay’ın Defne ilçesinde üs kuran, afet çadırı ve sıcak yemek dağıtımının yanı sıra 54 yataklı konteyner sahra hastanesinin de kurulumuna başlayan Büyükşehir, depremzedelerin normalleşme sürecine katkıda bulunması için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kocaeli Berberler Odası’na bağlı kuaför ve berberler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın çağrısı üzerine Hatay’a gitmiş ve buradaki depremzedelere tıraş hizmeti vermişti. Depremin ilk günlerinde Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nın kapılarını afetzedelere açan Büyükşehir, yaşamlarına burada devam etmek zorunda kalan vatandaşların berberlik hizmeti almasını sağlıyor.

GÜNLÜK YAŞANTIYA KOLAYLIK

Gebze bölgesinde görev yapan berber ve kuaförler, depremzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için her iki tesiste de hizmet vermeye başladı. Afetzedeler, saç kesimi ve sakal tıraşı başta olmak üzere diğer berberlik hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanıyor.