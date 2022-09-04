Kocaeli 'Hayatın içindeyim' ile yaşama bağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında “Aktif Yaşlanma” etkinliği düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenliyor.



Aktif ve mutlu yaş almalarını sağlamak amacıyla başlatılan “Hayatın İçindeyim” projesinin bu seferki durağı Körfez Belediyesi'nin 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü Merkezi oldu.

Düzenlenen aktif yaşlanma etkinliğinde, diyafram nefesi alma, diyaframı geliştirecek hareketler, stres yönetimi, doğru nefes teknikleri yaptırılarak farkındalık oluşturuldu. Bedeni tanıma ve duygusal bedeni yönetme konusunda da çeşitli teknikler gösterildi. Ardından kısa yürüyüş ve bisiklet turuyla etkinlik sona erdi.

ETKİNLİKLER 12 İLÇEDE YAPILACAK

Körfez Belediyesi'nin 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde gerçekleşen etkinliğe 60 vatandaş katıldı.

Yetkililer bu tarz etkinliklerin 12 ilçede devam edeceği bilgisini verdi. Aynı zaman da etkinliğe katılan vatandaşlara, bu tarz etkinliklere katılmanın yaş alırken yeni sınırların keşfedilip, yeni rollere ve değişen durumlara açık olarak bunların kabullenilmesine, yaşlılık döneminde yaşanılan kaygıların azalmasına da yardımcı olabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca yaş ilerledikçe hareketliliğin yavaşladığını ve özellikle 60 yaş üstü kişilerin sosyalleşmekten uzaklaşmak isteyebileceği durumlarla karşılaşılabileceğinin altı çizildi. Bu durumdan mümkün olduğunca uzaklaşıp sosyalleşmenin sağlık açısından kişiye yardımcı olacağı vurgusu yapıldı.

Bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığı ile sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almalarına dayanan faaliyetleri olan projeye Körfez'den katıldığını belirten Saadet Bilgin Elmas, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne etkinlik için teşekkür etti.

Elmas, “Etkinliğimiz çok güzeldi. Nefes egzersizleri ile başladık. Bilmediğim pek çok şeyi öğrendim. Komşularım ve kendime çok faydalı olacağını inanıyorum. Bundan sonraki etkinliklere katılmaya devam edeceğim. Bizlere böyle hizmet sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.