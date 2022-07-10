‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi gönüllerde taht kuruyor
Kocaeli Büyükşehir’in ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi kapsamında Huzurevi sakinleri edildi
KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde uygulamaya koyduğu ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi, Kurban Bayramı’nda gerçekleşen moral etkinliğiyle hayata ve insana dokunmaya devam etti. Kocaeli’de gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapan vatandaşları bir araya getiren ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi kapsamında Kocaeli Huzurevi ziyaret edildi.
BANDO SÜRPRİZİ
Büyükşehir’in öncülüğünde yapılan ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Huzurevi’nde kalan büyük mini bir konser verdi. Oldukça eğlenen huzurevi sakinleri bando konseriyle moral buldu. Söylenen şarkılara eşlik eden eli öpülesi çınarlarımız, ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesinde kendilerini unutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
ÇİKOLATA İKRAM EDİLDİ
Büyükşehir’in projesiyle bir araya gelen Kocaeli’nin gönüllü üyeleri, büyüklerin ellerini öperek onların bayramlarını kutladı. Huzurevi sakinlerine çikolata ikram eden gönüllüler, Büyükşehir’in organizasyonluğunda güzel ve eğlenceli bir anının yaşanmasını sağladı. Anlamlı ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
|İmsak
|03:38
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31