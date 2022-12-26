Kocaeli Gölcük'te yerel beldiyeden çocuk etkinlikleri
Gölcük Belediyesi düzenlediği etkinliklerle çocuklara, ilçede yaşamanın ayrıcalığını hissettirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi çocuklara yönelik etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında hafta sonu; Yalı Evleri’nde çocuklara masal anlatımı, Kervansaray'da ise çocuk tiyatrosu düzenlendi.
Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar, ilçede yaşamanın ayrıcalığını doyasıya eğlenerek yaşamaya devam ettiler.
Kervansaray’da sahnelenen tiyatro oyununa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların doyasıya eğlendikleri anlara tanıklık etti.
Tiyatro oyunu ve masal anlatımı etkinliklerinde çocukların hoşça vakit geçirmesinden memnun kalan aileler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|30
|2. Fenerbahçe
|14
|29
|3. Adana Demirspor
|14
|27
|4. Başakşehir
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Hatayspor
|14
|15
|15. Kasımpaşa
|14
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. İstanbulspor
|14
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Keçiörengücü
|18
|32
|4. Bandırmaspor
|18
|31
|5. Pendikspor
|18
|30
|6. Boluspor
|18
|30
|7. Bodrumspor
|17
|29
|8. Rizespor
|17
|29
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|16
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brentford
|16
|22
|8. Brighton
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Chelsea
|14
|21
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4