Kocaeli Gölcük'te Hababam Vokal'den muhteşem konser

Kocaeli Büyükşehir’in düzenlediği yaz şenlikleri kapsamında Yeşilçam Vokal Grubu Gölcüklülere muhteşem bir konser verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, yaz boyunca şehrin her noktasında düzenlediği şenlikler Gölcük’te devam etti.

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı Serisinin usta oyuncularından ‘Hayta İsmail’ lakaplı Ahmet Arıman, ‘Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık’ın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan Yeşilçam’ın emektarları vatandaşların yoğun ilgisi karşısında coşkuyla şenlik alanına geldiler. 7’den 70’e tüm Kocaelililerin ilgiyle karşıladığı şenliğin usta oyuncuları “Yeşilçam Vokal Grubu”, unutulmaz eserleri seslendirerek, çocuklar başta olmak üzere herkese doyumsuz bir eğlence yaşattı.

Hababam Sınıfı filminden hatırlanan unutulmaz şarkıları seslendiren Yeşilçam Vokal Grubu, performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Efsane oyuncuları karşılarında görmekten mutluluk duyan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Aileler ve çocuklar unutulmayacak bir hafta sonu geçirdi.