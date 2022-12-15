Kocaeli Gölcük'te el sanatları eserleri sergileniyor

Kocaeli'de Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mine Can’ın el sanatı eserlerinin yer aldığı sergi, Gölcük Belediyesi Tarihi Yalı Evleri Ahşap Evi’nde geniş katılımla açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Mine Can’ın birbirinden kıymetli el sanatı eserlerinin yer aldığı, “Tarihe Dokunan İşlemler ‘Selçuklu’” adlı kişisel sergisi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımıyla ziyarete açıldı.

Gölcük Belediyesi Tarihi Yalı Evleri Ahşap Evi’nde gerçekleşen açılışa; Başkan Sezer’in yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr Elif Öğüt, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Eren, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü ve çok sayıda davetli katıldı.

ZİYARETÇİLER ESERLERİ BEĞENİ İLE İNCELEDİ

Açılış kurdelesinin kesilmesi ile ziyarete açılan sergide Doç.Dr. Mine Can, Başkan Sezer ve beraberindekilere eserleri hakkında bilgi verdi. Başkan Sezer dikkat ve beğeni ile incelediği eserleri hazırlayan Can’ı tebrik etti.

Sergi 20 Aralık Salı gününe kadar ziyaretçilere açık kalacak.