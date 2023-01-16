Kocaeli Gölcük'te down sendromluların atıktan sanat heyecanı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, down sendromlu bireylerin; atıkları el emekleri ile sanata dönüştürme heyecanlarına ortak oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde down sendromlu bireyler, atıkları sanata dönüştürdüler.

Down Kafe'de düzenlenen "Atıklar Sanata Dönüşüyor" adlı etkinlikte; Doç.Dr. Nermin Demirkol tarafından özel bireylere eğitim verildi.

Özel bireylere el becerisi kazandırarak, sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen birlikte katıldılar. Başkan Sezer ve Seymen; atıklardan sanatsal objeler üreten özel bireylere yardımcı oldular.

ÖZEL BİREYLER EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Özel bireylerin eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiği etkinliği değerlendiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Melek kalpli dostlarımızın el becerisi kazanmalarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sunan bu tarz etkinlikleri gerçekleştiren +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz'a, Doç.Dr. Nermin Demirkol'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.