Kocaeli Gölcük'te cam boncuk yapımı merakı
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yalıdayız Kültür-Sanat Etkinlikleri’nde bu kez alevde cam boncuk yapımının incelikleri katılımcılara aktarıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Yalıdayız Kültür-Sanat Etkinlikleri dolu dolu devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Cam-Seramik-Çini Sanatçısı Meryem Cineviz tarafından "Alevde Cam Boncuk Yapımı" konusunda katılımcılara eğitim verildi. Yalı Evleri Ahşap Heykel Evi'nde düzenlenen ve 17 yaşından büyüklerin katıldığı etkinlikte katılımcılar, cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler.
Cam sanatının en sevilen tekniklerinden biri olan açık alevde cam boncuk yapımı tekniğini öğrenen katılımcılar, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.
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|14
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