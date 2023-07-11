Kocaeli Gölcük'te Bi'Dünya eğlendiler

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” etkinlikleri Hisareyn’de başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocukların yaz neşesi olacak “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” başladı. Mahalle ve köy meydanlarını dolaşarak çocuklara unutulmaz bir yaz tatili yaşatacak olan etkinliklerin başlangıcına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Hisareyn Okul Bahçesi'ni dolduran çocuklar; sahne gösterileri, tiyatro, maskotlar, kukla gösterileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalar ile doyasıya eğlendiler.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYMAYA DEVAM EDECEK

Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence etkinlikleri; hemen hemen her gün ayrı bir noktada çocuklara eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Gölcük’ün dört bir yanında sürecek etkinlikler; bu akşam 19.30’da Değirmendere Çınarlık Meydan’da devam edecek.