Kocaeli Gölcük'te 19 Mayıs'a coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde her yaştan vatandaşın katıldığı fener alayı ile coşkuyla kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi. Kavaklı Kongre Sarayı önünde başlayan etkinliğe 7’den 70’e her yaştan vatandaş, yoğun katılım gösterdi. Ellerine aldıkları Türk bayrakları ile fener alayına koşan Gölcüklülere, Gölcük Kaymakam Vekili Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kamu kurumu ve siyasi parti temsilcileri ve STK’lar eşlik etti.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYİ AYDINLATTI

Fener alayının Anıtpark’a ulaşması ile başlayan havai fişek gösterisi, gökyüzünü aydınlattı. Coşkulu kalabalık, havai fişek gösterilerine marşlar ile eşlik ettiler. Etkinlik Anıtpark’ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Alanda kurulan sahnede hemşehrilerine seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 19 Mayıs coşkusuna katkı sunan herkese teşekkür etti.

MİLLETİN HÜR YAŞAMA KARARLILIĞININ ÖNÜNE GEÇEMEZLER

Anıtpark’ta Gölcüklülere seslenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “19 Mayıs 1919, milli mücadelenin ilk işaret fişeğidir. Erzurum ve Sivas kongreleri bütün bunların tamamı büyük Türk milletinin ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ şiarıyla hareket etmesiyle gerçekleşmiştir. Milletin azim ve kararlılığı yurdun tamamında karşılık bulmuş, sonunda 9 Eylül 1922’de İzmir’in düşman işgalinden kurtulmasıyla memleketimizde İstiklal Mücadelesi sona ermiştir. Ancak ülkemize yönelik olarak emperyalistlerin ve onların yerli iş birlikçilerinin amaçları hiçbir zaman sona ermemiştir. Ancak benim bu akşam burada gördüğüm coşkulu kalabalıktan edindiğim hissiyat, istediklerini yapsınlar, ancak bu milletin özgür yaşama hür yaşama azim ve kararlılığını önüne geçemezler Allah’ın izniyle” dedi.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARI UNUTULMADI

Başkan Sezer, “Son olarak bir kez daha 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum. Başta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele’de mukaddes vatanımız için canını feda eden Aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu