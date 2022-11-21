Kocaeli Gebze’de 'atık azaltım' farkındalığı

Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda, çevreci gençler ve çocuklarla birlikte farkındalık etkinliği düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen Avrupa Atık Azaltım Haftası farkındalık etkinliğinin ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e, çevreye duyarlı çocuklar ve gençler eşlik etti.

Farkındalık adına çocuklar tarafından geri dönüştürülen atıklardan yapılan çeşitli sanatsal eserlerin de sergilendiği etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmenin, bu hususta güçlü bir farkındalık oluşturmanın ve hızlıca harekete geçmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Düzenlenen etkinlikte tüketim alışkanlıklarına dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Başkan Büyükgöz, "Dünyamız küçük, atıklarımız büyük’ dedik. Geleceğimiz, evlatlarımızın katılımıyla oldukça verimli ve faydalı bir programa imza attık. Bu vesileyle mesai arkadaşlarıma; Türkiye'nin Sıfır Atık Kenti olma yolunda bizlere desteğini esirgemeyen tüm hemşerilerime ve kıymetli evlatlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.