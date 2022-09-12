Kocaeli Gebze'de 'Yeşilçam'dan nostaljik konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz şenlikleri kapsamında Gebzeli çocuklar ile buluşan Yeşilçam Vokal Grubu, Beylikbağı Stadı’nda verdiği nostaljik konserle çocukları coşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Yaz döneminde ardı ardına gerçekleştirdiği konser etkinlikleri ile 7’den 70’e herkese ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden keyifli eğlence programlarıyla da çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yaz şenliklerine damga vuran Yeşilçam Vokal Grubu’nu bu kez Gebzeli çocuklar ile buluşturdu.

Animasyon gösterileri, şişme oyun alanları, yarışmalar, müzik ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı alanda bir araya gelen çocuklar, okul öncesinde doyasıya eğlendi.

4 saat süren etkinliğe Gebze bölgesinin her yerinden gelerek katılım sağlayan aileler, çocuklarıyla birlikte renkli bir hafta sonu geçirdi.

Hababam Sınıfı film serisinin usta oyuncularından ‘Hayta İsmail’ lakaplı Ahmet Arıman, ‘Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça ve Teoman Ayık’tan oluşan Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam’ın birbirinden güzel şarkılarını Gebzeli çocuklar ve aileleri için seslendirdi.

“SEN GİDİNCE” ŞARKISI COŞTURDU

Hababam Sınıfı filminden hatırlanan “Sen gidince" şarkısıyla konsere başlayan Yeşilçam Vokal Grubu, performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Çocukları ile unutamayacakları bir hafta sonu geçiren aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.