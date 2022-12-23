Kocaeli Gebze'de 'konsept park'lar çoğalıyor

Kocaeli'de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalleleri yeni nesil konsept parklarla donatmayı sürdürürken, bir konsepte parkta Cumhuriyet’li gençlere ve çocuklar için oluşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra basketbol, voleybol gibi farklı spor sahalarıyla donatılan yeni nesil konsept parkların bir yenisini de Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, parkın açılışını mahalleli çocuklar ve gençlerle birlikte yaptı.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun ve gösterilerin yer aldığı parkın açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra; AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Parkın açılış kurdelesini mahalleli çocuklar ve protokol üyeleriyle birlikte kesti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklarımız, gençlerimiz hizmetlerin ve her şeyin en güzeline layık" diyerek ilçeye 7'si konsept, 26 yeni park kazandırdıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında 8 parkı da baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Başkan Büyükgöz, "Bugün açılışını yaptığımız konsept park yeni format anlayışı ve zengin donatılarıyla farklı yaş gruplarına hitap edecek. Çocuklarımız, gençlerimiz güzel ve kullanışlı bir parkın sahibi oldular. İyi eğlenceler diliyorum. Tüm çocuklarımızı çok seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmalar ardından parkın açılışını yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve hazirun, mahalle sakini çocukların park neşesi ve sevincine ortak oldular.