Kocaeli Gebze'de 'Beyaz Kalpler' gençleri sosyalleştirecek

Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze’de projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin yapımını büyük oranda tamamladı.

Kent genelindeki projelerin her adımını titizlikle takip eden Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, sosyal hayatta problem yaşayan gençlere yönelik hizmet verecek merkezde incelemelerde bulundu.

1. Hukuk Müşaviri Av. Necmi Özen ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur’un da eşlik ettiği incelemede teknik personelden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, binayı gezerek merkezin geldiği son durumu yerinde gördü.

GÜNDOĞDU: GENÇLERİMİZ SOSYALLEŞECEK

Büyükşehir olarak Beyaz Kalpler projesini çok önemsediklerini dile getiren Genel Sekreter Gündoğdu, “Bu proje çeşitli sebeplerle eğitim hayatına devam edemeyen ya da okula devam sorunu yaşayan gençlerimizin eğitime geri kazandırılması hedefini amaçlıyor. Burada çok yönlü rehabilitasyon programlarına tabi tutulacak olan gençler meslek sahibi olma imkanı da bulacak. Gençlerimiz bu proje ile sosyalleşecek” dedi.

2 bin 905 metrekare alanda hizmet verecek olan Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çocuk ve gençlere başarı grafiklerinin yükselmesi için yaklaşık bir yıl kadar eğitim vereceği öğrenildi.