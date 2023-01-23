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Kocaeli Gebze'de Beyaz Kalpler'de sona doğru

YAŞAM 23.01.2023, 10:38
Kocaeli Gebze'de Beyaz Kalpler'de sona doğru

İnşası tamamlanan Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Gebze bölgesindeki gençlere yakın zamanda hizmet vermeye başlayacakKOCAELİ (İGFA) - Donanımlı, kültürlü, bilgili ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için eğitim, spor ve kültürel birçok yatırımı hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gebze’de projelendirdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin inşasını tamamladı. Gebze bölgesinde yaşayan gençlerin eğitim ve sosyal alanda gelişimine katkı sağlayacak olan merkez, iç kısımdaki mobilya yerleştirme ve araç gereç montaj çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

MOBİLYALAR YERLEŞTİRİLİYOR

Gebze Beyaz Kalpler Merkezi, çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatına devam edemeyen, sosyal hayatında problemler yaşayan gençlerin, eğitimi ve gelişimi için hizmet verecek. İçerisinde birçok farklı etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebileceği merkez, modern yapısı ile gençlere hizmet verecek.

Merkezde şu an iç kısımda kullanılacak mobilyaların yerleştirilmesi yapılırken mutfak, sınıflar ve diğer gibi diğer iç mekanlarda kullanılacak eşya ve araç gereçlerin montajı yapılıyor. Temizlik ve son düzenleme çalışmalarının ardından merkez gençlerin eğitimi ve gelişimi için faaliyetlerine başlıyor olacak.

BAŞARI GRAFİKLERİ YÜKSELECEK

2 bin 905 metrekare alanda hizmet verecek Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çocuk ve gençlere başarı grafiklerinin yükselmesi için yaklaşık bir yıl kadar eğitim verecek. Eğitimlerin içeriğinde çocuklarda ve gençlerde özgüven artışları, toplumla iletişim kurabilme, kendini ifade etme ve aile ilişkileri gibi pek çok husus yer alıyor. Ayrıca psikolojik ve sosyal desteklerin yanı sıra gençlere bedensel gelişimleri için sportif alanlarda da destek verilecek.

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