Kocaeli Gebze'de asansörde kalanları itfaiye kurtardı

8 kişilik asansöre 9 kişi binilince asansör arızalandı. Kapısı açılamayan asansör için devreye giren Kocaeli İtfaiyesi, 1 saatlik çalışma sonrası aileyi kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, asansörde mahsur kalan 9 kişilik aileyi 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Gebze’de 8 kişilik olduğu belirtilen asansöre 9 kişilik aile binince asansör arızalandı.

Birinci ve ikinci kat arasında kalan asansöre, asansör firması tarafından müdahale edildi ancak kilitlenen asansör açılmadı.

Bu kez apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bunun üzerine Kocaeli İtfaiyesi ekipleri, balyoz ve hilti yardımıyla asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.