Son Dakika

Kocaeli evde bakımla gönüllere girdi

YAŞAM 07.01.2024, 09:27
Kocaeli evde bakımla gönüllere girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde hayata geçirdiği evde bakım ve öz bakım hizmetleri büyük beğeni ve takdir topladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebiyle dezavantajlı grupta bulunan ihtiyaç sahibi bireylere düzenli aralıklarla Öz Bakım, Ev Temizliği ve Elektrikli Hasta Karyolası desteği veriyor. 2023 yılında ihtiyaç sahibi binlerce kişiye öz bakım, ev temizliği, hasta karyolası ve hasta yatağı gibi hizmetler sunan Büyükşehir, bu hizmetleriyle Kocaeli’de gönüllere girdi.

36 BİN 743 ÖZ BAKIM HİZMETİ

Yaşlılık, engellilik, hastalık veya geçirdiği kaza sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan aynı zamanda karşılayacak yakını da bulunmayan vatandaşlarımıza 2023 yılında 36 bin 743 kez hizmet sunuldu. Öz bakım hizmetleri kapsamında; saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetleri yer alıyor.

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan bin 177 yaşlı, engelli ve hasta vatandaşımızın evinde ev temizliği hizmeti verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2023 yılında bin 177 haneye 7 bin 841 kez ev temizliği hizmeti verildi.

ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI VE YATAĞI

Büyükşehir Belediyesi sürekli ya da geçici olarak yatağa bağımlı bireylerin bakımlarının kolaylaştırılması amacıyla Elektrikli hasta karyolası ve yatağını vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda; elektrikli hasta karyolası/yatağı ve pike-nevresim takımı,  talep doğrultusunda ise hasta yemek masası, hasta tuvaleti ve hasta çevirme aparatı vatandasın adresine teslim ediliyor. Vatandaşların Elektrikli Hasta Karyolasında yaşayabileceği olası teknik sorunlar da ivedi bir şekilde Büyükşehir tarafından çözülüyor. 2023 yılı içerisinde 2 bin 584 hasta karyolası, 2 bin 748 hasta yatağı, 590 hasta yemek masası, 502 hasta çevirme aparatı, 153 hasta tuvaleti, 2 bin 378 pike ve nevresim takımı vatandaşa teslim edildi. Ayrıca 2023 yılında 269 hasta karyolasının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 17 29
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 17 21
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 17 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5