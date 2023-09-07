Kocaeli, Endonezya'dan misafirlerini ağırladı

Başkan Büyükakın, Endonezya Padang Büyükşehir Belediye Başkanı Hendri Septa ve beraberindeki heyeti makamında konuk ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Endonezya Padang Büyükşehir Belediye Başkanı Hendri Septa, Türbosan A.Ş. Yönetim Kurulu ve Makina İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Deprem Güvenliği, Atıksu Geri Kazanımı ve Sanayi Terfi Merkezi üzerine tecrübe paylaşımlarının yapıldığı görüşmede Başkan Büyükakın, “Kıymetli Başkanlarımıza ve heyetlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Kocaeli’nden gerekli istifadeleri alarak ayrılacaklar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kurumları bu anlamda her türlü katkıyı vermeye hazırdır” dedi. Endonezya Padang Büyükşehir Belediye Başkanı Hendri Septa ise, “Konuk severliğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu projeleri yerinde görme fırsatımız olacak. Bilgi ve tecrübelerinizden de faydalanacağız” ifadelerini sarf etti.