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Kocaeli en çok 153'e 'Alo' dedi

YAŞAM 01.01.2024, 10:24
Kocaeli en çok 153'e 'Alo' dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her derde deva hattı olan 153 Çağrı Merkezi olan ilgi 2023 yılında da artarak devam etti. Kocaelililerin tercih ettiği ilk numara 153 oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, vatandaşla belediye birimleri arasında köprü olmaya devam ediyor.

Büyükşehir’in tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2023 yılında toplam 1 milyon 275 bin kişiyle iletişime geçti. 68 operatör ile Kocaeli kentine hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. 2023 yılında, ağırlıklı olarak hat-sefer saati bilgisi, sosyal hizmetler, ilaçlama gibi konularda vatandaşımızdan gelen çağrılara cevap verildi.

SOSYAL MEDYA 7/24 ÇALIŞIYOR

Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, 153 numarasının yanı sıra Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2023 yılında sosyal medya üzerinden 27 bin 387 kişi ile iletişime geçildi. Mobil uygulaması da bulunan 153 Çağrı Merkezine, Çek-İlet Kocaeli uygulaması üzerinden talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Kocaeli’nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğalgaz gibi kapsam dışı konularda da aranıyor. Ancak bu tip kapsam dışı konular çağrı merkezinde yoğunluğa sebep oluyor.

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