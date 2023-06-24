Kocaeli Dünya Büyükşehirler Birliği'ne üye oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14. Metropolis Dünya Büyükşehirler Birliği’ne üyelik sertifikasını aldıKOCAELİ (İGFA) - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nce Eurocities ve Metropolis kurumları ortaklığında “Brüksel Kent Zirvesi” düzenlendi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen programa katılım sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14. Metropolis Dünya Büyükşehirler Birliği’ne üyelik sertifikasını aldı.

“BRÜKSEL ŞEHİRCİLİK ZİRVESİ”

Türkiye’deki Büyükşehir arasında projeleriyle örnek gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası arenalarda boy gösteriyor. Bu kapsamda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nce Eurocities ve Metropolis kurumları ortaklığında “Brüksel Kent Zirvesi” gerçekleştirildi. 3 gün süren zirvede 400 şehirden 1500 katılımcı, 3 genel kurul toplantısı, 25 çalıştay, 8 yan etkinlik yaptı.

METROPOLİS DÜNYA KONGRESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Brüksel Şehircilik Zirvesi” kapsamında Olağan ve Olağanüstü 14. Metropolis (Dünya Büyükşehirler Birliği) Dünya Kongresi’ne katılım sağladı. Genel Kurulda 2024-2025 yıllarının programlarının yapılacağı yerler, 2023-2024 bütçelerinin oylanması, gelecek yüzyılın sürdürülebilir şehirleri ve Metropolisin küresel yönetişime katkıları ele alındı.

METROPOLİS ÜYELİK SERTİFİKASI

Brüksel’deki programa AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı temsil eden Yamak, Genel kurul toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Metropolis’e (Dünya Büyükşehirler Birliği) üyelik sertifikasını teslim aldı.

METROPOLİS NEDİR?

1985’te kurulan METROPOLIS dünyanın dört bir tarafındaki metropol kentleri aynı çatı altında toplayan en büyük kuruluştur. Demokratik yerel yönetimleri destekleyen küresel ağların bir parçası olan METROPOLIS çağımızın kentsel sorunlarına çözüm üretmede temel aktörleri yerel yönetimler olarak kabul etmektedir. Günümüzde Afrika, Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik ile Avrupa’dan olmak üzere 137 Büyükşehir’i temsil eden birlik aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının (UCLG) Metropol kentleri temsil eden bölümünü idare ediyor.