Kocaeli 'doğru bilinen yanlışlar' anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev kazaları ve tedbirlerine yönelik gereksinim duyulan ilkyardım eğitimini vermeye başladı.KOCAELİ (İGFA)- Acil durumlarda ilk müdahalede ‘hayat kurtaralım’ derken yapılan yanlışlar, tam tersine çoğu kez zarar verip, kalıcı sakatlıklara hatta ölüme bile neden olabiliyor. Bu sebeplerden ötürü gereksinim duyulan ilk yardım eğitimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Anne Şehir katılımcılarına verilmeye başlandı.

Türkiye’deki ölüm sıralamasında, ev kazası sonucu ölümler 4. sırada yer almakta. Araştırmalara göre, tüm kazaların -25’ini yine ev kazaları oluşturuyor. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kayıtlarına göre de 1-4 yaş grubu çocuk ölüm nedenleri arasında ev kazaları yine 4. sırada bulunuyor. Ev hanımlarına yönelik gerçekleşen eğitimde genel ilkyardım konuları yer aldı. Bu sayede eğitime katılan kadınlar ilkyardımda yaptıkları hataları öğrenmiş oldular. Araştırmalar birkaç dakika içerisinde yapılan doğru uygulamalar ile hayat kurtarmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

DOĞRU BİLDİĞİM BİR YANLIŞI ÖĞRENMİŞ OLDUM

Uzun zamandır Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında yer alan Havva Özden Eker, ‘’Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu genel ilkyardım eğitimine katıldım. Bugün çok güzel verimli bir eğitim geçti. Benim için en azından doğru bildiğim bir yanlışı öğrenmiş oldum. Epilepsi nöbeti geçiren birine müdahale etmememiz gerektiğini öğrendik. Çünkü nöbet geçirdiğinde dilini ısırmasın diye kaşıkla müdahalede bulunuyorduk. Nöbet geçiren birisine asla müdahale edilmemesi gerektiğini ve güvenli bir alan oluşturulması gerektiğini öğrenmiş oldum. Kişilerin özellikle annelerin evde çocukları için güvenli alanları oluşturabilmesi için 112'yi aramadan önce mutlaka evde yapabilecekleri müdahaleler için bu eğitim mutlaka almalılar herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

HERKESİN BU EĞİTİMİ ALMASI GEREKİYOR

İlk yardım eğitimi küçümsenmeyecek bir eğitim olduğunu aktaran Banu Kuşçu Çankaya ise ‘’Buraya geldiğimde bunu bir kez daha anladım. Herkesin bu eğitimi alması gerekiyor. İşte ben gencim ben küçüğüm sonra öğrenirim sonra giderim şu anda işim var dememeli. İmkânı olan herkes araştırıp bir şekilde bu eğitimi almalı. Benim başıma gelmez işte benim çocuğuma bir şey olmaz, benim böyle bir ihtiyacım yok dememeli. Mutlaka bu tür seminerleri takip edip özellikle ilk yardım öğrenip uygulamalıyız’’ ifadesini kullandı.