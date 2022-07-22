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Kocaeli Doğa Sporları Festivali başladı

YAŞAM 22.07.2022, 09:52
Kocaeli Doğa Sporları Festivali başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, Kocaeli Doğa Sporları Festivali konserlerle başladı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Doğa Sporları Festivali başladı.

Bu yıl ikincisinin düzenlendiği festivalin ilk gününde katılımcılar, Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Gergin Görünüşlü Adam müzik grubunun konseriyle doyasıya eğlendi. Rotanı Doğaya Ayarla sloganıyla başlayan festival ikinci ve üçüncü gününde ise sosyal medya fenomenleri ile sevenlerini şehrin farklı noktalarında buluşturdu.

Kocaeli Doğa Sporları Festivali, 23-24 Temmuz’da Seka Kamp Alanı’nda tüm hızıyla devam edecek. Birbirinden farklı, özgün atölye çalışmalarının, söyleşilerin, su ve alan etkinliklerinin, çeşitli şovların, DJ performanslarının ve konserlerin yer aldığı festivalde konuklar hoşça vakit geçirecek. Hafta sonu Cangox ve İlyas Yalçıntaş’ın seslendireceği şarkılarla katılımcılar bir yandan eğlenirken, bir yandan da doğada müziğin ritmine ortak olacak.

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