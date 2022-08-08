Kocaeli Dilovası’nda Ceceli rüzgârı esti

Sevilen sanatçı Mustafa Ceceli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinliklerinde, en güzel şarkılarını kendisini izlemeye gelen sevenleri için seslendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayında “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla başlattığı Kocaeli’nde Yaz Neşesi tüm hızıyla sürüyor.

Etkinlikler kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar Kocaelililerle buluşarak konser verdi. Türk pop müziğinin sevilen yorumcusu Mustafa Ceceli de yaz etkinlikleri kapsamında Dilovası’nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı en güzel şarkılarını seslendirdi.

ÇAKMAK, BAŞKANIN SELAMINI İLETTİ

Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadı yanında gerçekleştirilen konseri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşlarla birlikte izledi. Konserde bir konuşma yapan Başkan Vekili Çakmak, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın sizlere çok selamları var. Her birinize sevgilerini gönderdi. Ayrıca sevilen sanatçımız Mustafa Ceceli beye de selam ve sevgilerini iletti” dedi. Başkan Vekili Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Şayir daha sonra sanatçıya çiçek ve anı objeleri takdim ederek, teşekkür etti.