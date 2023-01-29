Kocaeli Dilovası 'engelsiz' gelişiyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar sürüyor. İlçede yerel belediye, son olarak özel bireyleri havuzda bir araya getirerek denge ve kas gelişimini konusunda etkinlik düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi, özel bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla engellilere yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile yapılan çalışmalarda engellilerin toplumsal hayata katılımını arttırmak, toplumda farkındalık yaratmak ve engelli haklarına saygılı bir toplum yapısının oluşumuna katkıda bulunmak için düzenlenen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl araç ekipmanına kattığı Engelsiz Yaşam Aracı ile özel bireylerin ulaşım sorununa çözüm üretirken, diğer ihtiyaçlarının karşılanması için aralıksız çalışmalarına devam eden belediye, ilçedeki özel çocukların akranlarıyla grup egzersizleri yapıp, oyunlar oynadığı etkinlikler düzenliyor.

Özel bireylerin; at binme programlarıyla fiziksel dengelerinin geliştirilmesi ve hoş zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Dilovası Belediyesi son olarakta, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa Havuz Terapileri ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimleri adı altında özel çocukları havuzla buluşturdu.

Özel bireylerin her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerini ve onların toplumun bir parçası olduğunu belirten Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Özel bireylerin kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya onların bizim birer parçamız olduğunu hissettirmeye özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle onların sosyal hayatta kendilerine bir nebze olsa da katkı sunmak istiyoruz. Dilovası Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.