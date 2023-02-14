Kocaeli depremzedelere kucak açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere kucak açtı. Depremzedeler kamplarda misafir ediliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek deprem bölgesinde gerekse kent genelindeki kamp ve tesislerde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Neredeyse tüm Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma, temizlik ve yemek hizmeti verirken, depremzede ailelere de kol kanat geriyor.

İlk etapta Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından yönlendirilen depremzedeleri Darıca Balyanoz Gençlik Kampında misafir eden Büyükşehir, Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nın da kapılarını açtı. Balyanoz Gençlik Kampı’nda 39 aileden 175 kişi konaklarken, Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda ise 9 aileden 55 kişi misafir ediliyor.

ÇOCUKLARA UZMAN ÖĞRETMENLER EŞLİK EDİYOR

Depremzedelerin acılarına ortak olan ve bir nebze de olsa yaralarına merhem olmaya çalışan Büyükşehir, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilden gelen misafirlerin tüm ihtiyaçlarını düşünüyor. Depremzedelere 3 öğün yemek, 7/24 saat sıcak su, çay, kahve, kişisel temel ihtiyaç malzemeleri, ara öğün ve kıyafet gibi gereksinimlerini temin eden Büyükşehir ekipleri, çocukların da eğlenebileceği pek çok etkinlik ve oyun alanı kurdu. Uzman öğretmenler eşliğinde oyun ve etkinliklerle moral ve motivasyonları yükselen çocuklar ayrıca rehabilite de oluyor.