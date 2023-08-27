Kocaeli'den yol çizgileriyle düzenli ve güvenli ulaşım
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana arterler başta olmak üzere caddelerde çizgi ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere yolların yol çizgileri çekerek, yol güvenliği ve konforunu sağlıyor.
Seka Tüneli, Salim Dervişoğlu Caddesi ve Köseköy battı çıktı üzerinde yol çizgileri çekildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere caddelerde çizgi ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi.
YOL GÜVENLİĞİ
Seka Tüneli, Salim Dervişoğlu Caddesi ve Köseköy battı çıktı üzerinde yol çizgileri çekildi. Trafik güvenliği için işaretleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yol güvenliği ve konforu için düzenlenen çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı olarak gerçekleştirilecek. Ekipler çalışmalarda çevre riski taşımayan termoplastik boya kullandı. Özellikle akşam karanlığında sürücülere büyük kolaylık sağlayan çalışmalar kapsamında gece yol güvenliği sağlanıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Sivasspor
|3
|5
|3. Konyaspor
|3
|5
|4. Kasımpasa
|3
|5
|5. Hatayspor
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|2
|4
|8. A.Demirspor
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Rizespor
|3
|4
|11. Karagümrük
|2
|3
|12. Trabzonspor
|3
|3
|13. İstanbulspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|2
|2
|15. Antalyaspor
|3
|2
|16. Pendikspor
|3
|2
|17. Ankaragücü
|2
|1
|18. Samsunspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Gençlerbirliği
|3
|7
|4. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|5. Şanlıurfaspor
|2
|6
|6. Sakaryaspor
|3
|5
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Adanaspor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|3
|2
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Göztepe
|3
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|3
|7
|2. Tottenham
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|7
|4. Brighton
|3
|6
|5. M.City
|2
|6
|6. M. United
|3
|6
|7. Brentford
|3
|5
|8. Liverpool
|2
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Fulham
|3
|4
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Aston Villa
|2
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
|3. Rayo Vallecano
|2
|6
|4. Valencia
|2
|6
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Cadiz
|3
|4
|9. Deportivo Alaves
|2
|3
|10. Athletic Bilbao
|2
|3
|11. Osasuna
|2
|3
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|2
|3
|14. Granada
|3
|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0