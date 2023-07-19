Kocaeli'den yeni kentsel yaşam ve cazibe alanları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en ideal şehir yapma hedefi kapsamında Kocaeli'nin her köşesine kentsel yaşam alanları ve cazibe merkezleri inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genç kadın, çocuk yaşlı, hasta sağlıklı, engelli engelsiz demeden herkesin yararlanacağı ortak yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ediyor. Kocaeli’ni mutlu şehir yapma hedeflerini birer birer gerçekleştiren Büyükşehir, şehrin her yerine kentsel yaşam alanları ve cazibe merkezleri inşa ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, yapmış olduğu bulvar, park, meydan ve millet bahçeleriyle Kocaeli’nin her köşesini sosyal yaşam alanına dönüştürürken, bilim, sanat ve kültür merkezleriyle de düşüncel bir yaşam sunuyor.

Geçtiğimiz hafta “Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sunumuyla Büyükşehir’in hizmet ve eserlerini kamuoyuyla paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Göreve geldiğimizde bir emanet teslim aldık. Belediyelerin görevi hizmet ettiği vatandaşları mutlu etmektir. 4 yıl boyunca bunları unutmadan hareket ettik. Bu milletin bir kuruşunu zayi etmedik” ifadesini kullanmıştı.

KOCAELİ’NİN PRESTİJ PROJESİ

Büyükşehir’in Kocaeli genelinde hayata geçirdiği kentsel yaşam alanları ve cazibe merkezleri arasında en önemli yeri İzmit Cumhuriyet Bulvarı oluşturuyor. Şehre prestij katan projelerden Cumhuriyet Bulvarı, kullanıcı dostu bir anlayışla yeniden tasarlandı. Bu kapsamda Hürriyet Caddesi’nin bir bölümü trafiğe kapatılarak, yayalaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de kişi başına düşün yeşil alan miktarını millet bahçeleriyle her geçen gün artırıyor. Kentin dört bir yanına projelendirilen millet bahçeleri vatandaşlara şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes alma imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Derince Millet Bahçesi, Karamürsel Seyir Terası vatandaşları bekliyor. Ayrıca Kocaeli’ne yeni bir yaşam alanı sunan Darıca Millet Bahçesi 3. Etap, Gölcük Örcün Millet Bahçesi, Gebze Kışla Millet Bahçesi, Dilovası Millet Bahçesi, Körfez İlimtepe Millet Bahçesi, ve Çayırova Millet Bahçesi ekiplerin özverili çalışmalarıyla şehre hizmet vermek için gün sayıyor. 270.000 m2 alana projelendirilen ve sahil şeridini kapsayacak olan İzmit Millet Bahçesinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

SEMT PARKLARI

Büyükşehir, vatandaşların keyifli vakit geçireceği 13 semt parkı inşa etti. 65.842 m2 alana inşa edilen parklar, spor ve aktivite için yer açarken, huzur ve güven de vadediyor.

Bu bağlamda daÇayırova Cumhuriyet Parkı, Atalar Şehit Nazım Ateş Parkı, Sırasöğütler Deresi Parkı ve Bilim Parkı kente kazandırılan parklar arasında bulunuyor. Büyükşehir piknik ve eğlence alanlarını da unutmuyor.

Cımbızdere Mesire Alanı, Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı 2. Etap, Ataşehir Mesire Alanı yazın ailesiyle huzurlu zaman geçirmek isteyen Kocaelilileri bekliyor. Yapım aşamasındaki Fatih Vadisi ise gözde mekanlardan olmak için gün sayıyor. Ayrıca çevre düzenlemeleriyle Kocaeli’de yeşil koridor oluşturan Büyükşehir, sahil düzenlemeleriyle de deniz kenarlarında sosyal yaşam oluşturuyor. Gölcük Değirmendere-Halıdere’ye çift kaydıraklı aqupark yapan Büyükşehir, başta çocuklar olmak üzere sıcak havalarda herkese serin bir mekan sunuyor.